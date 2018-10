Levenslange celstraf voor yogabalmoord

De Yogabalmoordenaar moet de rest van zijn leven achter de tralies doorbrengen. Ⓒ Foto AFP

HONG KONG - Een Maleisische man is door een rechter in Hong Kong veroordeeld tot een levenslange celstraf voor de moord in 2015 op zijn 47-jarige vrouw en 16-jarige dochter. Het moordwapen was opmerkelijk: een yogabal gevuld met koolstofmonoxide.