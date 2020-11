Boete voor niet dragen mondkapje wordt 95 euro

Dat blijkt uit navraag bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het verplicht dragen van mondmaskers in publieke binnenruimten wordt per 1 december van kracht. Volgens een woordvoerster van het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt rekening gehouden met die ingangsdatum.

Er werd afgelopen week nog nagedacht over een passend boetebedrag. Dat is dus 95 euro geworden. „Net als de rest van de coronaboetes”, zegt de woordvoerster van het departement.

’Ministeriële regeling’

Het kabinet sprak eerder al over een mondkapjesplicht, maar er is een juridische basis nodig om daar ook echt op te kunnen handhaven. Die komt er nu door middel van een zogeheten ’ministeriële regeling’ die aan de Coronawet wordt gehangen. Die wet werd onlangs al door het parlement aangenomen.

Als die basis er is, moet iedereen van dertien jaar en ouder in publieke binnenruimten een mondkapje dragen. Ook bij contactberoepen is de plicht van kracht, al geldt dat niet voor sekswerkers en klanten die een behandeling krijgen aan hun gezicht.

Ook geldt er een uitzondering voor personen die vanwege een fysieke, verstandelijke of psychische beperking of een chronische ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Bovendien hoeft zo’n mondkapje niet op tijdens het sporten, acteren, het beoefenen van podiumkunsten en tijdens media-optredens.

Eerst waarschuwing

Overtreders riskeren een boete, ook al zal volgens de zegsvrouw eerst worden gewaarschuwd. Eerst zal uitvoerig over de maatregel worden gecommuniceerd, voordat mensen op de bon worden geslingerd.