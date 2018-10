20.000 kilo aan Eiffeltorentjes in beslag genomen

De Eiffeltorentjes zijn vermoedelijk geproduceerd in China. Ze worden in de Franse hoofdstad aan de man gebracht vanaf slechts 20 eurocent per stuk, melden Franse media. Meer dan duizend dozen werden maandag en dinsdag in beslag genomen bij invallen in de stad.

Rond de Eiffeltoren worden regelmatig achtervolgingen tussen illegale verkopers en agenten gezien.