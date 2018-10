Kreeften ’knetterstoned’ het kokende water in: ’Je proeft het verschil’

De uitbater zegt in Amerikaanse media dé manier te hebben gevonden om een eind te maken aan dierenleed. Door de kreeft in een afgesloten bak met een laagje water te zetten en vervolgens wietdampen naar binnen te blazen, zou het beestje kalm worden en minder pijn lijden. Het restaurant zag bij een experiment dat een kreeft wel erg kalm was toen hij teruggezet werd in het aquarium. Als beloning voor zijn deelname aan de test werd het dier weer teruggezet in de oceaan.

Het restaurant verzekert dat eters die een kreeft eten die high de pan in ging, daar zelf niets van merken. Wel zou het de kwaliteit van het vlees ten goede komen. „Het verschil proef je gewoon”, aldus de uitbater. Wie het desondanks niet vertrouwt kan ook een kreeft zonder ’wietverdoving’ bestellen.

Het is niet nieuw dat mensen die begaan zijn met het lot van dieren, actie ondernemen. In Zwitserland werd het eerder dit jaar verboden om kreeften levend te koken.