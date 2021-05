’Huidig kabinet moet al beginnen met begroting volgend jaar’

„Het zal niet een heel beleidsarme begroting worden”, zegt Segers na zijn gesprek met informateur Mariëtte Hamer. „Op korte termijn gaat het echt om economisch herstel”, noemt hij als eerste punt. Maar hij stipt ook het woondossier aan. „En dan stuit je onvermijdelijk op het stikstofprobleem.” Ook de ’afwikkeling’ van de toeslagenaffaire en het aardbevingendossier in Groningen kunnen volgens hem niet te lang op de plank blijven liggen.

Ook Hoekstra, naast CDA-leider ook nog demissionair minister van Financiën, vindt dat het kabinet alvast aan de slag moet. „Gegeven waar nu al staan”, verwijst hij naar de twee maanden die de moeizame formatie al duurt, „zal het zeker zo zijn dat dit kabinet de aanzet zal moeten maken voor de volgende begroting.”

Informateur Hamer ontvangt dinsdag de voorzitters van de negen grootste fracties in de Tweede Kamer. Maandag kwamen de leiders van de negen kleinste fracties al op bezoek.

Hoekstra wil zich nog niet in de kaarten laten kijken over een deelname aan het volgende kabinet van zijn CDA. „Ik heb steeds gezegd dat ik me zeer wel kan voorstellen dat wij als CDA in de oppositie in gaan, maar ook dat ik me zeer wel kan voorstellen dat we deelnemen aan een volgend kabinet.”

De CDA-leider laat een eventuele kabinetsdeelname afhangen van de inhoud en wie er nog meer aansluiten. Hij hoopt dat een kleinere groep partijen straks verder gaat praten. Naast de meestgenoemde potentiële regeringspartijen VVD, D66, CDA, PvdA en GL zouden dat wat hem betreft ook SP, CU, SGP en JA21 kunnen zijn. Hoekstra wil niet zeggen of hij een kabinet met allebei de linkse partijen PvdA en GL ziet zitten: „Ik ga nu niet pimpampetten.”

GL-leider Jesse Klaver laat op zijn beurt weten dat hij in elk geval vasthoudt aan de PvdA tijdens de formatie: „Dat heb ik ook aan de informateur aangegeven.” Ook Klaver vindt het een goed idee dat het huidige kabinet al met sommige zaken aan de slag gaat: „Op veel onderwerpen zit haast.”

Niet meer uitgesloten

Segers ziet CU nog altijd niet in dat nieuwe kabinet komen: „Er zijn negen partijen voor ons, je moet bovenaan beginnen. Dus dan duurt het heel lang voor wij aan de beurt zijn.” Maar hard uitsluiten doet hij het ook niet, nadat hij rond Pasen nog zei niet meer aan te willen schuiven in een nieuw kabinet onder VVD-leider Mark Rutte.

Nu noemt hij het ’niet voor de hand liggend’ dat de oude coalitie van VVD, CDA, D66 en CU ’doorgaat als nieuw’. „Ik wil een geloofwaardige breuk met het verleden”, zegt Segers dinsdag. „Maar dat betekent niet dat je niet op de inhoud zou willen meepraten. Dat wil ik, maar wel als constructieve partij in de oppositie.”

PvdD-leider Esther Ouwehand zit iets anders in de wedstrijd, zij wil nog steeds dat de VVD zonder Rutte verder gaat: „De VVD heeft de hele formatie gegijzeld door vast te houden aan Rutte. De VVD heeft eigenlijk een heel groot probleem veroorzaakt, dus ik denk dat zij eerst de problemen moeten oplossen en dat je dan pas kan gaan formeren.”

