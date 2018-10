GRONINGEN - Roken op straat is in Groningen straks niet meer overal op openbaar gebied mogelijk. Onderwijs-, kinderopvang- , zorginstellingen en sportclubs maken zich sterk om rondom hun terrein de peuk ook tot een eindje verderop in de ban te doen. Dat kan straks vermoedelijk met een vernieuwde verordening, die vanavond op het Stadhuis besproken werd.