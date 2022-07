Nederlander in Hongarije opgepakt voor mensensmokkel met gehuurde auto

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de aanhouding van de man na vragen van De Telegraaf. „We zijn met de zaak bekend”, laat een woordvoerder weten. „De betrokken Nederlandse man ontvangt reguliere consulaire bijstand.” Het nieuws werd woensdag bekendgemaakt door het Hongaarse openbaar ministerie; de man werd al eerder opgepakt.

De verdachte, wiens identiteit en leeftijd niet zijn vermeld, reed in tien dagen tijd tweemaal met vluchtelingen kriskras door het Oost-Europese land. De eerste keer pikte hij vier personen op in het zuiden van het land, bij de grens met Servië, om hen naar de grens met Oostenrijk te brengen en hen dat land in te krijgen. Daar slaagde de man in, met hulp van een handlanger die ook bij de smokkel betrokken was.

De dag erna haalde de Nederlander tussen de plaatsen Vaskút en Bátmonostor – nabij het drielandenpunt met Bosnië en Servië – zes Syrische burgers op. Met hen vertrok hij wederom richting Oostenrijk, maar ditmaal lukte het niet om de groep het Alpenland in te krijgen. De politie had lucht gekregen van zijn plannen, waarna de man werd aangehouden door de politie.

Aanklacht

Er is daarop een aanklacht ingediend, laat plaatsvervangend woordvoerder Máté Kövecs van het openbaar ministerie in de regio Bács-Kiskun weten. Uit onderzoek blijkt dat de verdachte zich in mei had aangesloten bij een internationaal georganiseerde criminele groepering die in verschillende landen actief is met mensensmokkel. De illegale activiteiten op het continent worden in Nederland georganiseerd, gaf Kövecs aan. Om ontdekking te bemoeilijken, communiceerden de leden met elkaar via mobiele telefoons en internetapplicaties, zo meldt het Hongaarse medium MIT.

De organisatoren begeleidden de mensensmokkelaars met gps-coördinaten om zo van afstand de beste route te kunnen bepalen. Ook werden er referentievideo’s gemaakt om eerdere succesvolle smokkelacties te kunnen bewijzen aan potentiële ’klanten’ om hen over de streep te trekken. Het was daardoor makkelijker om geld in handen te krijgen.

Het parket van het district Baja beschuldigt de man van mensenhandel en lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij moet zich op korte termijn voor de Hongaarse rechter verantwoorden.