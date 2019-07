Dode bij schietpartij metrostation in Amsterdamse Bijlmer

„Er is inderdaad geschoten in de buurt van het station. Een persoon is daarbij overleden”, bevestigt een woordvoerster van de politie Amsterdam tegenover De Telegraaf. Vannacht of morgenochtend wordt er meer bekendgemaakt. Het slachtoffer is een man.

Ook ambulancepersoneel is ter plaatse bij het station in Amsterdam-Zuidoost. Het incident trekt op straat veel bekijks.

Een verdachte zou gevlucht zijn in een auto die even later werd aangetroffen bij de Gaasperplas. Ook daar doet de politie onderzoek, zo is te zien op beelden. Volgens een 112-melding is er ook een traumahelikopter opgeroepen, maar het is onduidelijk of die ter plaatse is gekomen.

De metro, lijn 53, stopt de rest van de nacht niet meer op station Kraaiennest, meldt de Amsterdamse vervoersdienst.