Doodgeschoten Amsterdamse crimineel ’stond op moordlijst’

Het slachtoffer zou met een groep van vijftien jongens onder de metrobaan bij metrostation Kraaiennest hebben gestaan, toen ’meerdere zwarte auto’s het pleintje’ zouden zijn opgereden, waarna de groep onder vuur zou zijn genomen. Daarop zou het slachtoffer zijn gevlucht en op een parkeerplaats enkele meters verderop zijn neergeschoten. Dat stelt een buurtbewoner die het slachtoffer zegt te kennen.

Al de vijfde schietpartij

De schietpartij vond plaats tegenover moskee Taibah. Bewoners reageren gelaten. „Ergens gaat het wennen. We kijken niet meer op als we sirenes horen”, vertelt een moskeebezoeker. „Het valt niet meer op. Ik ben net terug van een weekje Drenthe. Daar hoorde je gewoon geen sirenes.” Dit is al de vijfde schietpartij, en ik woon hier nu zes jaar”, vertelt buurtbewoner Jan. Hij hoorde gisteravond de schoten en zag dat het slachtoffer werd gereanimeerd. Hij houdt zijn hart vast. „Ik ben bang dat het hier weer een getto wordt.”

De 33-jarige Amsterdammer was een bekende van de politie, meldt een politiewoordvoerder. De schietpartij was volgens hem een gerichte actie. Volgens het Parool zou het gaan om de Amsterdamse crimineel Inchomar Balentien (33). Of dat echt zo is, wil de politiewoordvoerder niet zeggen.

De tekst gaat verder onder de video

Gevlucht

Het incident trok op straat veel bekijks. Een verdachte zou zijn gevlucht in een auto die even later werd aangetroffen bij de Gaasperplas. De metro, lijn 53, stopte de rest van de nacht niet meer op station Kraaiennest, zo meldde de Amsterdamse vervoersdienst.

De tekst gaat verder onder de foto

De schietpartij bij het station in de Bijlmer trok veel bekijks. Ⓒ Lorenzo Derksen

Eerder neergeschoten

In februari werd Balentien vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de Surinaamse crimineel Johannes Kastiel in 2008 in een lift in de flat Gooioord in Zuidoost. Justitie kon niet bewijzen dat hij het was die Kastiel had willen beroven van 35.000 euro. Het OM had tien jaar cel tegen hem geëist.

In 2013 werd er ook al op Balentien geschoten, hij overleefde de aanslag op zijn leven destijds. Balentien werd met een automatisch wapen onder vuur genomen op de Antwerpenbaan in Nieuw-Sloten.

Gwenette Martha

Balentien zou voor die tijd deel hebben uitgemaakt van een groep criminelen waartoe ook de in 2014 geliquideerde Gwenette Martha behoorde.

Explosief ontploft

Rond 04.00 uur is er een explosief afgegaan in de Amsterdamse Retiefstraat waar vooral woningen staan. Het motief en de dader zijn nog onbekend. Bij de explosie raakte niemand gewond. Wel raakten een deur en autoruiten beschadigd.

Volgens een politiewoordvoerder is er vooralsnog geen reden aan te nemen dat de ontploffing te maken heeft met de fatale schietpartij bij het metrostation in Zuidoost.

Bekijk ook: Moord Zaandam mogelijk wraak aanslag Martha