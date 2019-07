’Doodgeschoten man bij metrostation mogelijk Amsterdamse crimineel’

Dat schrijft het Parool. De politie heeft de omgeving zaterdagavond et rood lint afgezet en een witte tent opgezet.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bevestigd door de politie. „Er is inderdaad geschoten in de buurt van het station. Een persoon is daarbij overleden”, zegt een woordvoerster van de politie Amsterdam. De politie zegt zondag meer bekend te zullen maken over de schietpartij.

Het incident trok op straat veel bekijks. Een verdachte zou zijn gevlucht in een auto die even later werd aangetroffen bij de Gaasperplas. De metro, lijn 53, stopt de rest van de nacht niet meer op station Kraaiennest, meldt de Amsterdamse vervoersdienst.

In 2013 werd er ook al op Balentien geschoten, hij overleefde de aanslag op zijn leven destijds. Balentien werd door een automatisch wapen onder vuur genomen op de Antwerpenbaan in Nieuw-Sloten.

Balentien zou voor die tijd deel hebben uitgemaakt van een groep criminelen waar ook de geliquideerde Gwenette Martha toe behoorde.

