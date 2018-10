Boer voelt zich weggezet als gifmenger en wint zaak tegen Ekoplaza

Van een onzer verslaggevers

Onzin, wist Knuivers, die op traditionele wijze zijn aardappelen, suikerbieten en mais teelt. Hij voelde zich weggezet als gifmenger en diende een klacht in bij de Reclame Code Commissie, die hem gisteren in het gelijk stelde. „We krijgen door deze stemmingmakerij de schuld in onze schoenen geschoven. Onterecht. Ik ben dus blij dat ik actie heb ondernomen. Want weggezet worden als de slechterik, dat kan niet langer. Met reclames proberen supermarkten en andere bedrijven een steeds grotere wig te slaan tussen biologisch voedsel en de producten van andere boeren”, vertelt Knuivers. „En dat terwijl we in de praktijk juist meer naar elkaar toegroeien. Niet-biologische boeren doen ontzettend hun best milieuvriendelijker te werk te gaan.”

Als voorbeeld daarvan noemt Knuivers een nieuwe aardappelsoort die hij teelt. „Het is een kruising tussen een resistent gen van een wilde aardappel en de aardappels die ik altijd al teelde. Verschil is alleen dat ik per seizoen nu geen twaalf keer, maar vier keer met antischimmel gif hoef te spuiten. Ook dat is een vorm van duurzaamheid waar je niet veel over hoort.”

De Reclame Code Commissie tikte Ekoplaza op de vingers omdat de supermarktketen suggereert dat haar boeren geen gebruik maken van gif bij het telen van producten. Ekoplaza kon in het verweer echter niet garanderen dat hun producten 100 procent gifvrij zijn, omdat de producten residuen van biologische gewasbeschermingsmiddelen kunnen bevatten. De slogan ’Enige gifvrije supermarkt’, is daarom in de strijd met de reclamecode en moet worden aangepast.

Ekoplaza zal de uitspraak van de Reclame Code Commissie respecteren, dat laat directeur Erik Does in een persbericht weten. „Vanaf volgende week zullen wij de slogan aanpassen van ’enige gifvrije supermarkt’ naar ’meest gifvrije supermarkt.”