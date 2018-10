Aanrijding rolstoel en metro in Rotterdam

De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Ⓒ MediaTV

ROTTERDAM - Een man in een rolstoel is in Rotterdam op de kruising van de Prins Alexanderlaan en de Hoofdweg aangereden door een metro. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. De aard van de verwondingen is niet duidelijk, maar hij is wel aanspreekbaar, zei de politie.