Dna-sporen van Johnson onder nagels Ivana Smit

Van onze verslaggevers

Een dna-expert, Nor Adoira, werd aan de tand gevoeld over haar bevindingen betreffende het lichaamsmateriaal van Johnson onder de nagels van Ivana. De sporen kunnen volgens de advocaat van de nabestaanden van Ivana duiden op geweld door Johnson of op zijn minst op wild seksueel contact.

Reden te meer om Alex Johnson daarover te ondervragen, maar dat is niet meer mogelijk. „De politie van Kuala Lumpur had hem en zijn partner Luna vast moeten houden”, betoogde advocaat Sankara Nair. De Johnsons mochten Maleisië echter ongehinderd verlaten. Volgens Ivana’s oom Fred Agenjo was de familie al informeel op de hoogte gesteld van de dna-vondst.

Tijdens de rechtszaak gisteren kwam nog een fout in het politieonderzoek aan het licht. De dna-expert vertelde de rechtbank dat zij het forensisch materiaal van Ivana pas op 12 december kreeg, terwijl het door de politie al op 8 december zou zijn ingeleverd bij het laboratorium.

In Kuala Lumpur is al anderhalve maand een rechtszaak gaande om te achterhalen of Ivana’s dood een noodlottig ongeval was of dat sprake is van strafbare feiten. Het naakte lichaam van Ivana werd op 7 december gevonden op een balkon van een appartementencomplex in de Maleisische hoofdstad. Zij was met Alex en Luna mee naar huis gegaan na een avond feesten.