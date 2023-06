Grote brand in Rotterdam onder controle, wel nog steeds rook

De brand woedde in een loods aan de Keileweg. Eerder woensdagochtend sloegen de vlammen uit het pand en trok een grote rookkolom over de stad. „Bij de brand komt veel rook vrij. Blijf uit de rook. Sluit ramen en deuren en schakel ventilatiesystemen uit”, meldde de veiligheidsregio toen. Dat advies blijft staan, aangezien er nog steeds rook vrijkomt die laag overtrekt, maar wel minder dan eerder, zegt de woordvoerder iets voor 09.30 uur. „De rook is nu wel wit”, aldus de zegsvrouw rond 10.15 uur. Metingen hebben uitgewezen dat er geen andere dan de normale stoffen vrijkomen die in rook van een brand zitten. „Maar rook is altijd slecht voor je, dus blijf eruit”, is de oproep. Er gaat ook nog gekeken worden of er in de nabije omgeving stoffen zijn neergedaald.

Bericht gaat verder onder de foto.

De brandweer heeft de enorme brand aan de Keileweg onder controle. Ⓒ ANP

Niemand is gewond geraakt. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden. „Maar het pand waarin de brand is ontstaan, is helaas verloren gegaan.” In het pand zaten volgens de woordvoerder veel ondernemingen die een maatschappelijke bijdrage proberen te leveren, bijvoorbeeld door van oud hout nieuwe meubels te maken. „Het is wel een klap voor die groep.”

Nablussen

Geprobeerd wordt de brand gecontroleerd te laten uitbranden. Om goed te kunnen nablussen zijn sloopwerkzaamheden noodzakelijk, zegt de woordvoerder. De verwachting is dat nablussen de hele dag duurt. Het sein brand meester is nog niet gegeven. De verwachting is dat dat rond 11.15 uur gaat gebeuren, aldus de woordvoerder.

Tekst gaat verder onder de foto.

Het vuur is inmiddels onder controle. Ⓒ ANP

Waardoor de brand is ontstaan, is nog onbekend. „De vraag is of we dat ooit terug gaan vinden”, zei de woordvoerder daar eerder over.

Onder meer de Vierhavensstraat is vanwege de brand afgesloten. De verwachting is dat deze belangrijke verkeersader richting het centrum rond het middaguur weer open kan. Ook winkels aan die weg, zoals Albert Heijn en Action die vanwege de vrijkomende rook tijdelijk waren gesloten, kunnen rond die tijd weer open. De Keileweg blijft voorlopig nog wel afgesloten, aldus de woordvoerder. Dat betekent dat winkels als Leen Bakker en Praxis nog niet open kunnen.

Grote rookpluimen trekken over de havenstad. Ⓒ MediaTV