Kinderrechter tegen 14-jarige: ’Je hebt ouders die het nergens over eens worden’

In klare taal schetst ze tegenover de 14-jarige jongen dat ze heel goed heeft gezien dat hij en zijn 10-jarig broertje „al een hele tijd geen ouders hebben in de zin van twee volwassenen die samen optreden in jouw belang. Je hebt een vader en een moeder die het nergens over eens kunnen worden, over alles conflicten weten te krijgen, en jij zit daar tussenin.”

Volgens advocaat Mark Teurlings zouden kinderrechters dit vaker moeten doen. „Zo voelt een kind zich echt gehoord en krijgt het een steun in de rug.”

