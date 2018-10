Rechter geeft scheidende ouders verbale draai om de oren

Duizenden kinderen in Nederland gaan dagelijks gebukt onder de strijd van hun gescheiden ouders. Ⓒ ANP

Jaarlijks krijgen ongeveer 70.000 kinderen te maken met de gevolgen van scheidende ouders. Tachtig procent van de stellen slaagt erin om goede afspraken te maken. In twintig procent van de gevallen lukt dat niet en lopen de ruzies danig uit de hand. Dan bijten ouders zich zo vast in hun strijd, dat ze het belang van hun kinderen uit het oog verliezen. Kinderrechter Martia Veen van de rechtbank Noord-Nederland nam een uniek besluit. Zij legde haar beslissing niet uit aan de ouders, maar aan het kind. In klare taal.