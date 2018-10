Scheidende ouder, denk na voor je een strontkar leeggooit

Er was een moment waarop twee mensen elkaar diep in de ogen keken. ’Ik vind jou leuk.’ ’Ik vind jou ook leuk’. En daarna gingen ze trouwen en kregen ze een kindje. Eind goed, al goed. Maar niet helemaal. Want er kwam een ander moment waarop ze elkaar niet meer leuk vonden. We wonen nou eenmaal niet met z’n allen in een sprookjesboek. ’En ze leefden nog lang en gelukkig’, is niet voor iedereen weggelegd. Papa ging weg, mama was boos. Er kwam ruzie om de bezoekregeling en de alimentatie en toen was papa ook boos. En voor het kindje, toen vier, werd de wereld een puinhoop.