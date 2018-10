Machinist blijft nog nodig in zelfrijdende trein

Mercedes-Benz heeft een plan gelanceerd voor robotbusjes in steden, zowel voor passagiers als vracht. Ⓒ Mercedes-Benz

Utrecht - Zelfrijdend openbaar vervoer raakt in een stroomversnelling. Overal in Europa worden proeven gedaan met ’autonome’ treinen, trams en stadsbusjes. Metro’s in gesloten systemen rijden vaak al automatisch zonder bestuurder. Nederland is volgens onderzoek van TNO ook ver.