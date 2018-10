’De grommende trucker’ maakt zich zorgen over Europa

Vanaf het moment dat Robert Havelaar kon lezen is hij daar niet meer mee opgehouden. „Ik lees zeker een boek per week.” Ⓒ Rias Immink

Al twintig jaar reist hij door Europa, met in zijn bagage een tas vol boeken. De lezende vrachtwagenchauffeur Robert Havelaar (53) kijkt naar het continent dat, als in een roman, drastisch veranderde. „Van Zweden en Engeland tot Frankrijk en Italië, de bevolking van de grote steden is dramatisch van samenstelling gewijzigd.”