Hoe kunnen we met plezier de finish van ons werkzame leven halen?

Hoogleraar Annet de Lange wil ook na haar pensionering door blijven werken. Ⓒ David van Haren

’I can’t get no satisfaction’, zongen The Rolling Stones meer dan een halve eeuw geleden. Dat ging vast niet over hun werk: zeventigers Jagger en consorten spelen vrolijk door. Annet de Lange (41), pas benoemd als hoogleraar aan de Open Universiteit, zoekt uit hoe wij allemaal met plezier de finish van ons werkzame leven kunnen halen.