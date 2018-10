Meteen beslag fiscus op kapitaal pand tassenontwerper Munie

De gemeente verkocht het pand Rijnstroom voor een lage prijs aan Munie Mohamed in privé, omdat hij een maatschappelijk doel zou dienen. Naar nu blijkt heeft hij de afgelopen jaren, zo blijkt uit het kadaster, ook geen loonheffingen, omzetbelasting en inkomstenbelasting premie volksverzekeringen afgedragen. Het gevolg hiervan is dat de Belastingdienst beslag heeft gelegd op het ’paleisje’ van de tassenontwerper. Dit kan betekenen dat het pand in het uiterste geval openbaar geveild zal worden.

Uitstel

Verantwoordelijk VVD-wethouder Revis had het debacle kunnen voorkomen als hij – nadat alle banken financiering weigerden – Munie Mohamed geen maand uitstel had gegeven om alsnog een financier te vinden. Uiteindelijk werd hij gered door de particuliere investeerder Jeroen de Wilde.

Hart voor Den Haag/Groep De Mos verwijt de gemeente dat geen enkel degelijk onderzoek is gedaan. „De beslaglegging is een pijnlijke episode in deze klucht geworden”, zegt raadslid Ralf Sluijs. „Wij hebben hier ettelijke malen voor gewaarschuwd en daarmee laten zien dat in onze stad niet rechtgepraat kan worden wat krom is. Zo’n deal mag nooit meer plaatsvinden.” De Haagse advocaat Erik Fransen, die optrad voor een andere geïnteresseerde in het pand, stelt dat ’een diepgaand onderzoek naar de transactie nu helemaal op z’n plaats is’.