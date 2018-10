Menzis sleept farmaceut voor de rechter

Zorgverzekeraar Menzis eist via de rechter vele miljoenen euro’s terug van de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca, die twee jaar lang onterecht vasthield aan een patent op een medicijn voor mensen met psychoses. Hierdoor betaalden patiënten via zorgverzekeraars twee jaar te veel voor de Seroquel-pilletjes. Menzis betaalde in totaal zo’n 4,2 miljoen euro te veel, stelt farmaceutisch adviseur Henk Eleveld van Menzis.

In 2012 verliep het patent op Seroquel. Maar AstraZeneca bleef tot 2014 vasthouden aan het patent op de speciale versie van de pil die de werkzame stof vertraagd afgeeft, zodat de pil maar eenmaal per dag geslikt hoeft te worden. De fabrikant vroeg 3,16 euro per pilletje, terwijl merkloze fabrikanten ze al voor 37 cent hadden kunnen leveren.

In buitenlandse rechtszaken bleek in 2012 al dat dit patent geen stand meer hield, maar in Nederland procedeerde AstraZeneca door tot de zomer van 2014 en hield zo goedkopere fabrikanten buiten de deur. In juni 2014 verklaarde de Nederlandse rechter ook hier het patent ongeldig.

De merkloze fabrikanten zijn na een rechtszaak destijds gecompenseerd voor de misgelopen verdiensten tussen 2012 en 2014, maar wie in Nederland al die veel te dure pillen had betaald kreeg niets.

Volgens Menzis had AstraZeneca kunnen weten dat het patent niet meer geldig was en heeft de farmaceut bewust doorgeprocedeerd. De inkomsten waren tussen 2012 en 2014 namelijk meer dan genoeg om de compensatie van de andere fabrikanten en de juridische kosten te betalen. „De twee jaar vertraging was kassa voor AstraZeneca”, aldus Eleveld.

Menzis wil de te veel betaalde miljoenen terug, maar hoopt ook dat andere reusachtige farmaceuten in het vervolg wel drie keer nadenken voordat ze dit doen. Eleveld: „Dat zou de grootste winst zijn, want dit rekken en procederen bij verlopen patenten is aan de orde van de dag. Wij gaan naar de rechter om de zorg betaalbaar te houden.”

AstraZeneca wil niet reageren nu de zaak onder de rechter is.