Aanklager weg om ’mobiel mortuarium’ Mexico

De ophef draait rond de opslag van 273 lichamen in een gekoelde vrachtwagen. Die stond geparkeerd in de buurt van woonhuizen, waarop inwoners hun beklag deden over stankoverlast. Er zouden ook nog tientallen lichamen zijn aangetroffen in een tweede truck. Mortuaria in de staat hebben door het grote aantal moorden grote moeite plek te vinden voor alle stoffelijke resten.

Gouverneur Aristoteles Sandoval beloofde op een persconferentie dat alle lichamen uiterlijk 15 oktober fatsoenlijk zijn opgeslagen. Hij hekelde de „onverschilligheid” van de verantwoordelijke medewerkers.

Het hoofd van het forensisch instituut heeft op zijn beurt geklaagd dat hij als zondebok wordt gebruikt. Zijn dienst zou niet verantwoordelijk zijn voor de opslag van lichamen. Bovendien zou al twee jaar bekend zijn dat daar meer ruimte voor moet worden gevonden.