Duitse bomexperts ruimen vuurwerk op

Drie mannen uit Hellendorf zijn gearresteerd wegens de invoer van het materiaal, dat gecontroleerd tot ontploffing is gebracht. De handel was afkomstig uit Tsjechië. In het grensgebied in het oosten van Duitsland is dit jaar al meer verboden vuurwerk dan ooit geconfisqueerd. De liefhebbers van extreem zware knallen kunnen met name in Polen terecht.

