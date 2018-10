’Reclamevirus de kop indrukken’

Niet alleen computers hebben te maken met virussen maar ook de tv, namelijk in de vorm van het reclamevirus. De meeste tv-kijkers ergeren zich in toenemende mate aan de overvloed aan infantiele reclames waar acteurs, actrices en andere BN’ers, ongeacht om welke reclame het gaat, graag aan meewerken want het is voor hen uitermate lucratief voor de bankrekening.

Een speelfilm wordt vier tot vijf keer onderbroken door het reclamevirus, waardoor velen de film laten voor wat het is en dat geldt ook voor vele andere programma’s. Hoewel virussen moeilijk te bestrijden zijn is het uitermate wenselijk een antivirus te ontwikkelen door tv-zenders hun reclameblokken samen te laten voegen in een groot blok en dat uit te zenden op een vast tijdstip, bijvoorbeeld ’s morgens tussen 05.00 en 06.00 uur, om daarmee de kijkers te verlossen van die zeer irritante reclame-onderbrekingen en daardoor het reclamevirus beteugeld kan worden.

Otto C. Tempelaars, Heemstede