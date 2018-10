Elektrische bakfiets botst op trein: 4 kinderen overleden

Zij zijn om 8.25 uur met een elektrische bakfiets bij de spoorwegovergang bij de Braakstraat in Oss-west door een intercity gegrepen.

De kinderen kwamen van een voorschoolse opvang. De vrouw die de elektrische bakfiets bestuurde, kwam van een kinderdagverblijf en had net één of meer kinderen afgezet bij een school en was op weg naar een volgende school.

De kinderen waren allemaal afkomstig van kinderopvang Okido aan de Obrechtstraat in Oss. Hevig geëmotioneerde ouders en werknemers zijn daar opgevangen.

’Gruwelijk ongeluk’

Basisschool De Korenaer in Oss waar de overleden kinderen op zaten, laat weten: ,,Een gruwelijk ongeluk heeft het zo jonge leven van mooie kinderen beëindigd. Als een kansrijke toekomst zo wordt afgebroken, worden we overvallen door immens verdriet. Laten we elkaar vasthouden in wat nu nodig is'', voegt de school er aan toe.

Wat gebeurde er

Het dodelijke ongeluk van donderdag gebeurde toen een begeleidster vijf kinderen naar De Korenaer bracht in een elektrische bakfiets. Vier kinderen kwamen om het leven, de begeleidster en het vijfde kind liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis.

Geëmotioneerde ouders bij Kinderopvang Okido in Oss.

Bakfiets

Een ooggetuige zegt tegen de NOS dat de elektrische bakfiets niet remde toen die op de spoorwegovergang afreed. De bestuurder van de bakfiets riep volgens hem ook dat het niet lukte om te remmen.

Het gaat om een bakfiets van het merk Stint, waar de bestuurder achterop staat. Of er sprake is geweest van een elektrische storing, is onduidelijk.

Zwaargewonden

De twee zwaargewonden, waarschijnlijk de bestuurster van de bakfiets en één van de kinderen, liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De vier overleden kinderen zijn in de leeftijd van vier tot elf jaar oud.

’Knoop in maag’

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (die over de spoorwegen gaat) betuigt haar medeleven in een tweet. „Wat een afschuwelijk nieuws. Knoop in mijn maag bij dit bericht. Heel erg veel sterkte aan de betrokkenen”.

Onderzoek

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is onderweg naar Oss voor verkennend onderzoek naar het ongeval. Op basis van deze verkenning volgt later een besluit over een eventueel vervolg, aldus de raad.

Een woordvoerder van ProRail spreekt in een eerste reactie van ’een zwarte dag op het spoor’. Ook NS-directeur Van Boxtel is aangeslagen. Het treinverkeer tussen Nijmegen en Den Bosch is stilgelegd.

