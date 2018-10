NS en ProRail zwaar aangeslagen na ongeval in Oss

„We hebben verder nog geen details en worden op de hoogte gehouden door de politie. Dit is echt een vreselijk ongeval”, aldus de woordvoerder van de NS. Ook NS-topman Roger van Boxtel reageert op Twitter op het ongeval. „Hoe erg, dit dramatische ongeluk in Oss. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers, hun nabestaanden, bij de gewonden en bij de reizigers en onze collega’s die erbij waren. Wat een verdriet.”

ProRail spreekt van een ’inktzwarte dag’. Topman Pier Eringa gaat zelf naar Oss vanwege het ernstige ongeluk. „Het is verschrikkelijk voor de nabestaanden en betrokkenen. Hier zijn geen woorden voor”, aldus Eringa. Het spoorbedrijf gaat, zoals bij ieder ongeluk, onderzoeken wat er precies is misgegaan. Het ongeval gebeurde bij een bewaakte overgang.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) krijgt een „knoop in mijn maag” door het nieuws over het dodelijke ongeluk op een overweg in Oss. Dat laat ze op Twitter weten. Van Veldhoven, die onder meer over het spoor gaat, voegt eraan toe: „Uit de grond van mijn hart- heel erg veel sterkte aan alle betrokkenen.”

De trein was donderdagochtend op weg van Den Bosch naar Oss. Er zaten 57 passagiers in. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. De NS heeft voor de reizigers in de trein en de collega's ter plaatse hulp ingeschakeld. De vlag hangt halfstok.

Informatielijn

NS heeft een informatielijn geopend voor vragen van reizigers die in de trein zaten die in botsing kwam met een elektrische bakfiets in Oss. Ze kunnen op het nummer ook terecht als ze behoefte hebben aan nazorg na het ongeval waarbij vier kinderen om het leven kwamen. Het speciale informatienummer is 0800-6677888.