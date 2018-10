’Nog wat vergeten te vermelden’

Iedereen met een bruto inkomen van meer dan 68.000 euro gaat flink meer betalen doordat de hypotheekaftrek versneld wordt afgebouwd. Dat is ongeveer 34.000 euro netto. Nog steeds geen wereld bedrag maar de meesten hangen net tegen het plafond aan waardoor deze mensen extra de dupe zijn. De echte rijken maken zich niet druk want die kunnen dat met gemak betalen.

Door die lagere aftrek daalt het besteedbaar inkomen met duizenden euro’s. En dat is veel als ze net geroepen hebben dat bijna iedereen er op vooruit gaat. Maar ook de belastingen op energie en gas gaan flink omhoog, alsmede de zorgkosten.

Maar het meest merkwaardige is dat de regering er vanuit gaat dat de lonen gaan stijgen. Anders gezegd het is dus niet zeker. Het bevreemd mij dat de regering denkt te bepalen dat een werkgever lonen moet verhogen. Dat bepalen werkgevers namelijk zelf.

Het vreemde daarbij is dat mijn werkgever net als de werknemers de afgelopen jaren te maken heeft gehad met extreme lastenverzwaringen. Als ik de marges bekijk die onder druk staan en de kosten die mijn werkgever moet maken wegens lastenverzwaringen blijft er soms helemaal geen 5% over. Waar moet mijn werkgever dan 5% meer loon van gaan betalen? Helaas zijn ze dat even vergeten te vermelden.

Peter de Quaack, Vlissingen