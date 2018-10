Assen in shock na fatale autorit

Het bestuur van Asser Boys, de voetbalvereniging waar de jongens bij speelden, houdt vanmiddag een besloten inloop voor spelers, nabestaanden en betrokkenen. Voorzitter Jan Puper onthoudt zich begrijpelijkerwijs nog van nadere mededelingen over het lot van ’zijn’ leden. „Wij wachten gewoon op informatie van de politie en zelfs dan gaan we eerst met de familie in overleg over wat we naar buiten brengen.”

Buurtbewoners die donderdagochtend de plek van het ongeval passeerden kunnen er niet over uit. Lauwrens de Vries is hevig geschrokken: „Dit is natuurlijk heel heftig. Een heel zwaar incident.”

De slachtoffers van het eenzijdige ongeval zijn waarschijnlijk jonge voetballers van de vereniging Asser Boys, gevestigd aan dezelfde weg. De Lonerstraat wordt in de ochtend druk bezocht door mensen die de hond uitlaten.

Ook buurtbewoonster Maureen Boxelaar is geschrokken: „Ik kwam gisteravond van werk terug en de hele straat stond vol met hulpdienst. Alles was afgezet. Ja, schrikken natuurlijk.” Wat er precies is gebeurd blijft de grote vraag: „Je weet het niet. We hopen alleen dat het met de gewonden wel weer goedkomt.”

Een andere buurtbewoonster verbaast zich erover dat dit in een woonwijk gebeurt. „Hier ter plaatse geldt een maxiumumsnelheid van 30 kilometer per uur. Dit soort ongevallen associeer je met een snelweg, niet met een wijk als dit.”

De boom waartegen de auto met de jonge voetballers botste is stille getuige van het drama in Assen. Ⓒ Andre Spaansen

Vriendenclubje

De vijf slachtoffers, vier jongens uit Smilde en een uit Assen zaten allemaal in hetzelfde team, de zaterdag 1 van Asser Boys. Teamgenoot Youri Tibben (19) was donderdagochtend - uiteraard - bijzonder aangeslagen. „Het was een vriendenclubje binnen het elftal. Voor een aantal van hen was het het eerste seizoen bij ons. Ik ben er zelf ook net bij. De jongens waren op weg naar huis na de training toen het gebeurde. Ik ben op weg naar mijn opleiding, maar ben toch nog hier gekomen. Iedereen zit nu te wachten op nieuws.”

Ⓒ Google Maps

Volgens ploeggenoot Ryan Dik (18) werd er woensdagavond tot negen uur getraind. „Daarna hebben we nog even gezeten. Ik was eerder weg dan de jongens.” Volgens hem heeft de vereniging een verzoek gedaan bij de KNVB op het hele programma voor de hele club voor komend weekeinde te schrappen.”

Het eerste zaterdagteam van Asser Boys was een jonge ploeg, bij elkaar ’geronseld’ door een aantal A-junioren voor een frisse start. Een verzoek bij de KNVB om in een reserve-klasse te worden ingedeeld, werd niet gehonoreerd, waardoor het team aan het begin van het seizoen meteen vol aan de bak moest.

De ploeg startte met een enorme bekernederlaag tegen stadgenoot Achilles 1894 (0-32) en ook tegen Borger ging het niet veel beter (0-17). Maar, zo zegt Ryan Dik: „We waren klaar voor een nieuwe start en wilden er een positieve spin aan geven.”