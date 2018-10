’Schaamte opzij zetten en meedoen’

Veel mensen denken dat vooral allochtonen laaggeletterd zijn. Dat is niet het geval. In 2020 is één op de vijf jongeren van 15 jaar laaggeletterd! Zij zijn niet in staat om ondertiteling te volgen op tv of een sollicitatiebrief te schrijven.

Voor hen die laaggeletterd zijn geven bibliotheken cursussen Klik&Tik en Digisterker om ‘digibeten’ op weg te helpen op de digitale snelweg.

Daarnaast hebben de vestigingen van FlevoMeer Bibliotheek ook nog een Huis voor Taal, waar laaggeletterden zelf kunnen aangeven wat zij willen leren. Dat varieert van leren pinnen tot een boodschappenlijstje opstellen en lezen in de supermarkt. Communicatie is zo belangrijk!

Ik hoop dat laaggeletterden het voorbeeld van Marco Zeeman volgen en daarmee hun afstand op de samenleving verkleinen. Zet je schaamte opzij en doe weer mee.

Naomi Bönker,

FlevoMeer Bibliotheek

Lelystad