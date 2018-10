Uitslag omstreden verkiezing Rusland ongeldig

Tarasenko stond op achterstand toen vrijwel alle stemmen waren geteld, maar liep die op het laatste moment in. Aanhangers van zijn communistische uitdager vertrouwden het niet en gingen de straat op in Vladivostok. Het hoofd van de landelijke kiesraad oordeelde later dat sprake was geweest van onregelmatigheden rond de stembusgang.

Inmiddels heeft de regionale kiesraad volgens een woordvoerder besloten dat de verkiezing binnen enkele maanden moet worden overgedaan. Daar had ook het Kremlin zich voor uitgesproken. President Poetin vindt het volgens zijn woordvoerder belangrijker dat verkiezingen eerlijk verlopen dan dat zijn voorkeurskandidaat wint.