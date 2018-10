ProRail staat op het punt om zichzelf voor de zoveelste keer vakkundig in het hemd te zetten! Al decennia lang geeft men blijk van geen behoorlijke spoorbeheer te kunnen voeren en dat was nog mét machinisten in de cabine!

Nu wil men treinen laten rijden zonder die bestuurders wat natuurlijk, gezien de reputatie van ProRail, wel weer een puinbak zal worden.

Mij besluipt het vermoeden dat het hier gewoon een bezuiniging op cabinepersoneel betreft. Want machinisten moeten natuurlijk betaald worden en als die er niet meer zijn scheelt dat weer op personeelskosten op den duur!

Arie Kesman, Zennewijnen