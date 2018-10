Trump heeft tipje voor Spanje: bouw muur in de Sahara

Borrell sprak zich deze week op een lunch uit tegen het sluiten van havens voor boten met migranten. Dat zou niet de manier zijn om proberen rond migratie op te lossen. ,,En het bouwen van een muur in de Sahara, zoals president Trump me laatst adviseerde, is dat ook niet'', zei de Spaanse minister.

Toen Borrell aan Trump uitlegde dat de Sahara zich duizenden kilometers uitstrekt, meldde de Amerikaanse president dat de ’grens van de Sahara niet groter kan zijn dan de grens met Mexico’, zo schrijft The Guardian.

De Spaanse regering bevestigt dat Trump het advies heeft gegeven. Ⓒ REUTERS

De Amerikaanse ambassade in Madrid heeft nog niet gereageerd op het vermeende advies van Trump. De Spaanse regering bevestigt dat het advies gegeven is, maar wil inhoudelijk niet reageren. Het plan is echter praktisch onmogelijk, nog afgezien van de grootte van de Sahara; het land heeft slechts twee enclaves in Afrika en zou de muur dus op andermans grondgebied moeten bouwen.

De Amerikaanse president probeert ook in eigen land illegale migratie af te remmen met een grensmuur. Hij bouwt die barrière aan de grens met Mexico, en had daarvan ook een speerpunt gemaakt tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen.