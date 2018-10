Alarm om ziekteuitbraak cruiseschip Rotterdam

De helft voelt zich inmiddels goed genoeg om mee te kunnen met excursies. De andere helft moet nog even aan boord blijven om uit te zieken. De oorzaak is niet bekend, maar iedereen mag inmiddels van boord en aan boord. Het cruiseschip is vrijgegeven.

Het norovirus veroorzaakt buikgriep. Mensen moeten braken, hebben diarree en zijn misselijk. Er is geen medicijn, de symptomen moeten vanzelf weer weggaan. De risico's vallen mee. Wel moet bij kleine kinderen en ouderen worden opgelet dat zij niet uitdrogen.

De AIDAperla doet in de zomermaanden elke maand Rotterdam aan. Het schip kan ruim 3000 passagiers herbergen. Het is eigendom van een Duitse cruisemaatschappij en vaart onder Italiaanse vlag.