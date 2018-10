Kamer staat stil bij drama Oss

„Diep geraakt door het ontzettend verdrietige nieuws uit Oss waar 4 jonge kinderen om het leven zijn gekomen bij een afschuwelijk ongeluk”, reageert de minister-president. „Ik wens alle betrokkenen veel sterkte toe met dit zware verlies.”

Ook staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur), verantwoordelijk voor het spoor, is ontdaan. „Dit is een groot drama. Ik denk dat heel veel mensen met een knoop in hun buik zitten. ik in ieder geval wel.”

De D66-bewindsvrouw is niet afgereisd naar Oss. Ze heeft vandaag een debat in Den Haag over openbaar vervoer en taxi’s. Ze heeft wel gebeld met de burgemeester van de Brabantse plaats.

De Tweede Kamer heeft rond half drie een moment stilgestaan bij het ongeluk. „We zijn er erg door geraakt. Wij leven mee met de slachtoffers. Onze innige deelneming”, liet CDA-Kamerlid Agnes Mulder namens de commissie Infrastructuur weten.

Ook de uit Oss afkomstige SP-leider Lilian Marijnissen heeft gereageerd: ,,Diep verdriet in Oss. Wat een afschuwelijk ongeluk. Alle sterkte voor betrokkenen en nabestaanden met dit enorme verlies.”

Het ongeluk gebeurde met een zogeheten Stint-bakfiets. Getuigen meldden dat het voertuig mogelijk niet goed werkte en op hol sloeg. „Of Stints nu extra onder de loep moeten? Ik denk dat het van belang is dat alles wordt onderzocht, alle mogelijke invalshoeken om te kijken waar dit mis is gegaan”, aldus staatssecretaris Van Veldhoven.