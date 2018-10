Wintertijd of zomertijd? Benelux mag het zeggen

Hoe dat precies gebeurt is nog niet helemaal duidelijk. Michel sprak over „een vorm van raadpleging.”

Er kan een enquête via internet komen, maar of Nederland daar voor is te porren is onduidelijk. „Minister Olongren (Binnenlandse Zaken, red.) heeft aangegeven dat zij denkt aan het raadplegen van belangenorganisaties en focusgroepen”, aldus een woordvoerster van de Rijksvoorlichtingsdienst.

Het is de bedoeling dat de Benelux-landen gezamenlijk optrekken. Michel noemt het ’absurd’ als de drie landen allemaal een andere keuze zouden maken. Ook Duitsland, Frankrijk en Italië zullen volgens de Belgische premier bij het overleg worden betrokken.

Naar bevolking luisteren

Voor een standpunt wordt ingenomen willen de Benelux-leiders „naar de bevolking luisteren”, aldus Michel.

President van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker heeft voorgesteld vanaf volgend jaar te stoppen met het verzetten van de klok. Maar de keuze voor permanente zomer- dan wel wintertijd laat hij aan de lidstaten over.

Dat kan tot chaos leiden, reden waarom nu wordt geprobeerd de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Het Nederlandse kabinet heeft nog geen voorkeur uitgesproken. Uit een enquête van de EU, waaraan vooral Duitsers meededen, bleek dat de meeste deelnemers een voorkeur hebben voor permanente zomertijd.

Maar of dat voor Nederland het beste is, is maar zeer de vraag. Het zou betekenen dat het in de winter pas tegen tienen licht wordt. Eigenlijk is de wintertijd onze standaardtijd. Experts waarschuwden eerder in De Telegraaf dan ook dat permanente wintertijd de beste keuze voor Nederland zou zijn.