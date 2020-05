LIVE | Brazilië noteert recordaantal besmettingen

In Brazilië zijn voor de derde dag op rij een recordaantal nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. De autoriteiten meldden vrijdag dat in een dag tijd 15.305 nieuwe gevallen zijn vastgesteld. Een dag eerder was sprake van bijna 14.000 nieuwe infecties.

In totaal zijn volgens de officiële cijfers ruim 218.000 mensen in Brazilië besmet met het coronavirus. Het dodental is opgelopen naar ongeveer 14.800, meldde de overheid vrijdag. Er werden in de afgelopen 24 uur 824 nieuwe sterfgevallen gerapporteerd.

