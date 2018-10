’Rijvaardigheidstraining nodig bij Stint-bakfiets’

Het vervoermiddel werd in 2011 bedacht en ontworpen door Edwin Renzen en Peter Noorlander, zodat pedagogische medewerkers zelfstandig tien kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen vervoeren op een veilige en efficiënte manier.

Vanmorgen was er niemand van het bedrijf die commentaar kon geven op het afgrijselijke drama. Wel is op de site van het bedrijf te lezen dat er inmiddels een kleine 3.500 van deze elektrische bakfietsen rondrijden om dagelijks kinderen van en naar hun opvangadres te brengen.

Volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) hoort er een rijvaardigheidstraining gevolgd te worden bij aflevering van de Stint. „Dat is echt noodzakelijk, want je moet wel even leren omgaan met zo’n apparaat”, zegt José de Jong. „Maar ik kan me voorstellen dat er ook wel eens gebruikers zijn op een BSO die zo’n training niet hebben gevolgd en er kinderen mee gaan ophalen...” VVN vindt het overigens niet nodig om een soort rijbewijs in te voeren.

Renzen kwam op het idee voor de Stint toen hij zag dat er voor korte ritjes (vaak niet meer van 2 km) duur en inefficiënt taxivervoer werd ingezet. Een bijkomend nadeel was dat de taxibusjes en touringcars zorgden voor drukke en onoverzichtelijke situaties rondom scholen. Omdat bestaande bakfietsen maar 6 tot 8 kinderen konden vervoeren, werd de Stint ontwikkeld.

Samen met industrieel ontwerper Noorlander werd de ontwikkeling ingezet voor een compleet nieuw soort voertuig, waarbij veiligheid, eenvoudige besturing, goed overzicht op de weg en robuuste bouw prioriteit hadden.

Het voertuig werd in 2012 gekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en is toelating tot de openbare weg verkregen in de categorie ’bijzondere bromfiets’ door de minister van Infrastructuur en Milieu (destijds Melanie Schultz van Haegen).

Bij VVN is niet bekend dat er vaker ongevallen met de Stint gebeuren. „Het is een dramatisch incident en bij ons is niet bekend dat er vaker ongelukken mee gebeuren.”