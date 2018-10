’Gebarentolk bij reclames’

Met de reclame-uitingen op de tv trachten adverteerders een breed publiek in voor hun onderneming gunstige zin te beïnvloeden. Waarschijnlijk zijn zij zich er niet van bewust dat deze reclame 1,5 miljoen kijkers niet bereikt. Die zijn namelijk doof, plotsdoof of slechthorend. Als organisatie van en voor doven, plotsdoven en slechthorenden vragen wij adverteerders reclame-uitingen in elk geval te laten ondertitelen. Het toevoegen van een gebarentolk zou van respect getuigen voor deze groep. Door onze achterban niet langer buiten te sluiten, nemen zij hun verantwoordelijkheid voor de inclusieve samenleving. En het zal bijdragen aan de waardering voor hun producten.

Stichting Divers Doof