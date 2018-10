Getuige: ’Ik hoorde haar schreeuwen dat de remmen weigerden’

De politie, ambulance, twee traumahelicopters en brandweer waren heel snel ter plekke. „Maar ik ben weg gegaan; het was er heftig.”

Rondom kinderdagverblijf Okido kunnen jonge moeders hun tranen niet bedwingen, volwassen mannen vallen elkaar in de armen bij aankomst bij het verblijf, waar alle ouders worden opgevangen.

Het parkeerterrein rond het gebouwtje - ingeklemd tussen een woonwijk en een industrieterrein - is de plek waar ouders hun tranen de vrije loop laten en elkaar sterkte wensen. Sommige moeders arriveren er hysterisch schreeuwend.

Men probeert elkaar troost te bieden, maar het verdriet om de dood van vier jonge kinderen lijkt te machtig. Een huilende moeder staat voor de deur van Okido te wachten op haar man, die even later in vliegende vaart komt aanrijden. Kennelijk durft ze niet alleen naar binnen om te horen wat er precies gebeurd is. Zonder een woord te hebben kunnen uitbrengen, slaat hij zijn armen om haar heen. Ontroostbaar laten ook zij hun emoties de vrije loop: en ook zij barsten in huilen uit. Ontroostbaar zijn ze.

Bij het ongeluk kwamen vier kinderen in de leeftijd van vier tot elf jaar om het leven. Een vijfde kind en een volwassene liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De kinderen gingen van kinderdagverblijf Okido naar school.

