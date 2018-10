Afname ov-gebruik door btw-verhoging

Het kabinet verhoogd komend jaar het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent. Reizen met het openbaar vervoer gaat daardoor duurder worden. Het KiM voorspelt dat het gebruik van de trein, bus, tram en metro iets zal afnemen door de prijsstijging.

Het aantal gereisde kilometers met de trein neemt af met 1,3 procent, verwacht het Kennisinstituut. Mensen die gebruik maken van de bus, tram en metro zijn minder prijsgevoelig, hier wordt een afname verwacht van 1 procent.

De onderzoekers geven wel aan dat er tal van onzekerheden zijn. Ook zijn er verschillen per groep. Zo zijn mensen met een alternatief, bijvoorbeeld de auto, meer prijsgevoelig dan ouderen.

De Tweede Kamer spreekt vandaag over het openbaar vervoer met staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur). De bewindsvrouw heeft tijdens het debat laten weten dat het gaat om een „eenmalig klein effect”. Ze wijst er verder op dat er in de toekomst juist weer groei komt. Vooral de oppositiepartijen zijn kritisch over de btw-verhoging op ov-tickets.