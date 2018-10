Jaap van Zweden in wachtkamer KCO

Het KCO zit sinds kort zonder chef-dirigent, sinds de Italiaan Daniele Gatti werd ontslagen vanwege een MeToo-affaire. Het orkest van wereldformaat zou prima bij de status van Jaap van Zweden passen; het is bovendien zijn eerste werkgever. Van Zweden zei hier deze week over: „Ik sta ervoor open. Maar de voorwaarde moet zijn dat het orkest je graag wil. De musici moeten erachter staan. Hier in New York is een stemming over mijn aanstelling geweest. Ik hoop dat ze dat ook bij het Concertgebouworkest gaan doen.”

Directeur Jan Raes wil echter niet op de zaken vooruitlopen. „Wij zijn nog niet bezig met de zoektocht naar een nieuwe chef-dirigent. De procedure voor de zoektocht en aanstelling van een nieuwe chef-dirigent is een zeer zorgvuldig en delicaat proces dat we zeker niet willen overhaasten.”

Van Zweden, die vanavond zijn inauguratieconcert in New York beleeft, zou in de voetsporen kunnen treden van Willem Mengelberg, die de cheffunctie in New York ook combineerde met die in Amsterdam. Een overtocht is niet ongebruikelijk. En, zo sprak Van Zweden: „Niemand zegt over het KCO ’dat hoeft voor mij niet’.”