Segers ’onverklaarbaar en tegenstrijdig’

Woensdag zei Segers in de Kamer dat de steeds verder stijgende schulden van jongeren zorgwekkend is: ,,Omdat iedere seconde de studieschuld met 55 euro stijgt. Dat wordt in toenemende mate een molensteen om de nek van onze jongste generatie. Wat de ChristenUnie betreft komt dit hoog op de agenda van het Kabinet.”

Volgens ISO-voorzitter Tom van den Brink is dat een goed punt van Segers, maar handelt het kabinet er niet naar. ,,Segers heeft het bij het juiste eind. Iedereen voelt aan dat het niet de bedoeling is om een jonge generatie met enorme schulden op te zadelen. Niemand wil dat we een jonge generatie het idee geven dat schulden hebben ‘normaal’ is en niemand wil dat jongeren excessief lenen.”

Tom vervolgt: ,,Het is echter in dit licht onverklaarbaar dat de ChristenUnie een maatregel steunt die 100% tegenstrijdig is met zijn woorden. Want door de rente op studieschulden te verhogen, is ook die partij verantwoordelijk voor de duizenden euro’s aan extra schulden voor studenten. De ChristenUnie zet de deur open voor het nóg sneller laten oplopen van de nationale studieschuld.”

Tom van den Brink, voorzitter van ISO Interstedelijk Studenten Overleg Ⓒ Eigen foto

De gemiddelde schuld van studenten is 21.000 euro. Door de verhoging op de rente zullen ze 12 euro extra per maand moeten betalen. Tom: ,,Zij mogen er 35 jaar over doen om hun schuld af te lossen, maar vergeet niet dat zij daarmee ook 35 jaar een verhoogde rente betalen.”