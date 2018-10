Drie slachtoffers Oss zijn zusjes

Bij de zwaar getroffen familie zijn twee kinderen overleden, en ligt er één zwaargewond in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen.

De vier kinderen die om het leven kwamen waren 4, 4, 6 en 8 jaar. Het kind dat de aanrijding overleefde maar zwaargewond raakte is 11 jaar, de begeleidster die de elektrische bolderwagen bestuurde is een 32-jarige vrouw uit Heesch. Hun toestand is zorgwekkend. Er zijn in totaal drie gezinnen getroffen door het drama.

De politie heeft nog niet gesproken met de zwaargewonde leidster die achter het stuur stond van de bakfiets.

Districtschef Van Gammeren wilde niet ingaan op ooggetuigen die melden dat de bestuurster van de Stint-bakfiets niet kon remmen.

Zwarte dag

Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans van Oss sprak van een ’zwarte dag’ voor de stad. „Vandaag wordt elk gezin geraakt.”

Camerabeelden

De trein die op de bakfiets botste, was uitgerust met een frontcamera. De beelden worden bestudeerd voor het onderzoek naar de toedracht, zei directeur Pier Eringa van ProRail tijdens de persconferentie.

De politie stelt de beelden veilig en daarbij zullen ze worden gedeeld met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Onderzoeksraad voor Veiligheid die ook onderzoek doen naar het ongeluk.

De NS heeft een speciale telefoonlijn geopend voor de 57 passagiers die getuige waren van het drama.

Kinderdagverblijf vrijdag dicht

Het kinderdagverblijf van de vier kinderen die donderdagochtend op een overweg in Oss zijn verongelukt, blijft vrijdag dicht. „Vanwege het grote verdriet dat ons is overkomen, is kinderdagverblijf Okido vrijdag gesloten”, schrijft de directie in een verklaring.

De directie zegt veel vragen te krijgen die niet beantwoord kunnen worden. „Natuurlijk zijn wij ook op zoek naar antwoorden maar wat nu overheerst, is een enorm verdriet. Wij zoeken steun bij elkaar en wachten tot de autoriteiten het onderzoek hebben afgerond.” Maandag is het kinderdagverblijf weer geopend.