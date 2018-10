Truus ving al 50 pleegkinderen op: 2 kinderen zijn bij mij gebleven

Er is een tekort aan pleegouders in de crisisopvang. Truus begrijpt niet goed waarom: "Ook al geef je zo’n kind maar een paar weken of maanden iets mee van liefde en stabiliteit, dan kun jij net dat verschil maken in zijn/haar leven. Als ik de kinderen 'hun weg' zie vervolgen naar familie of een goed pleeggezin, dan sluit ik het af met een glimlach. Dan heb ik zo'n kind weer een stukje op weg geholpen. En daar kan niks tegenop."

Eerste stapjes

Terwijl we met Truus bellen horen we vrolijk gebrabbel op de achtergrond: "Kijk dat ventje eens", roept ze verrukt uit. "Hij zet zijn eerste stapjes. Heerlijk toch om dat te mogen meemaken?" Het betreft een jongetje dat ze voor een paar maanden in huis heeft, vertelt ze. Even een veilige haven. "Als hij weggaat staat er weer een nieuw kind voor de deur. Er zijn er zoveel die geholpen moeten worden.

Twee kinderen zijn bij mij gebleven: mijn pleegzoon (30) die binnenkort het huis uit gaat om te gaan samenwonen en mijn gehandicapte pleegdochter (7). Voor deze twee was er geen familie waar ze terecht konden.

'Achteraf had ik liever wel wiskunde in mijn pakket gehad'

Fulltime

Ze hadden niemand. Het pleeggezin waar mijn dochter heen zou gaan, durfde het toch niet aan met haar. Dat vonden ze te zwaar. Wat doe je dan? Zo hoort het leven toch niet te zijn na alles wat ze al heeft meegemaakt?

Dus besloot ik die twee keer mijn hart helemaal open te zetten, omdat zij helemaal niemand hadden. In goed overleg met mijn drie volwassen zonen overigens die helemaal achter mij staan. Ook nadat ik mijn baan als onderwijsassistent heb opgezegd om dit full time te kunnen doen.

Slechte buurt

Ik ben opgegroeid in een slechte buurt met veel armoede. Ik zag om mij heen veel leed van kinderen door verslaving, alcohol of verwaarlozing. Als ik mijn kinderen naar school bracht, of bij ons in de buurt.

Ik trek me dat altijd aan. Ik kan me goed hechten aan kinderen, maar kan ze ook goed loslaten als ze weer verder gaan. Soms doet het afscheid veel pijn, dat went eigenlijk nooit. Maar zolang het pijn doet, doe ik het nog met gevoel, denk ik dan altijd maar.

Nicolette heeft B12-tekort: vergeetachtigheid, dove vingers, brandende voeten

Kringloop

Met sommigen heb ik nog steeds contact, van anderen hoor ik niets meer. Ik had een pleegzoon die na ongeveer twee a drie jaar boos de deur uit liep. Na een aantal jaar stond hij weer voor de deur. Met zijn armen om mijn nek. Om te zeggen dat hij bij mij de fijnste tijd had gehad.

Maar het is heus niet altijd makkelijk. Niet iedereen kan dit. Je moet stevig in je schoenen staan en de kinderen opnieuw ritme, structuur, rust en regelmaat kunnen geven. Soms zijn kinderen gefrustreerd door de gang van zaken. Er vliegt hier weleens wat door de kamer, maar ik zit daar niet mee. Koop ik bij de kringloop gewoon een nieuw krukje.

Onbetaalbare momenten

Maar er zijn ook genoeg onbetaalbare momenten. De eerste woordjes, de eerste stapjes... Laatst ging ik met mijn invalide dochter naar het circus. Ze vond dat heel erg spannend. De eerste voorstelling durfde ze niet naar binnen, dus werd het de tweede. Zo heerlijk als je het kind dan volop ziet genieten, daar doe ik het voor. Ik kan zo’n kind niet loslaten. Die wil ik een beetje geluk meegeven."

Caroline was niet alleen maar blij nadat ze hersteld was van kanker

Truus wilde haar verhaal doen om aandacht te genereren voor het tekort aan pleegouders in de crisisopvang. Alle volwassenen kunnen pleegouder worden. Of je nu alleenstaand, samenwonend, homo of hetero bent. Als je minimaal 21 bent, doe dan hier de test om te kijken of er ook in jou een pleegouder schuilt. Vooral in Amsterdam zijn pleegouders nodig.