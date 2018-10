Stints in de ban

De organisatie AVEM, met veertig locaties in Oss en omgeving, stopt met onmiddellijke ingang met de inzet van de elektrische voertuigen „totdat er nadere informatie beschikbaar is”, aldus en woordvoerster. De kinderen worden voorlopig met ander vervoer opgehaald.

Ook KindeRdam, met zo’n zeventig vestigingen in Rotterdam en omgeving, houdt de Stints voorlopig binnen. „We hebben de leverancier gebeld, die start een onderzoek. Tot die tijd worden ze buiten gebruik gehouden”, aldus bestuurder Els Maasdam.

Partou, een grote speler met vestigingen in het hele land, heeft donderdag besloten het gebruik van de elektrische bolderkarren per direct niet meer te gebruiken.

„Hoewel we zelf niet bekend zijn met klachten over onze Stints, willen we elk risico uitsluiten voor onze kinderen en medewerkers”, aldus Barbara Blackett, vestigingsmanager bij Partou. „We hebben besloten de Stints niet meer in te zetten en de uitkomst van het onderzoek af te wachten. In de tussentijd regelen we alternatief vervoer.”

DAK kindercentra, met zestig vestigingen in Den Haag en omstreken blijft wel rijden met de Stints. „We volgen het onderzoek op de voet, maar tot op heden zijn nooit ongelukken gemeld”, aldus een woordvoerster van DAK.