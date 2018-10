Jarenlang onderzoek: beruchte kattendoder blijkt vos

Dat berichten Britse media. De politie stelde in 2015 een onderzoek naar de vermeende kattendoder. Er waren meerdere dieren teruggevonden zonder kop of staart, met veel commotie tot gevolg. Er werkten op enig punt meer dan vijftien rechercheurs aan de zaak. Behulpzame dierenrechtenactivisten loofden een beloning van 10.000 pond uit voor de gouden tip over de dader.

Na drie jaar onderzoek blijkt er geen enkel bewijs te zijn van menselijke betrokkenheid. Wel zijn er camerabeelden waarop vossen rondlopen met lichaamsdelen van dode katten. Die waren mogelijk eerst geraakt door een voertuig, waarna andere dieren zich tegoed deden aan de stoffelijke resten.

De politie kan niet zeggen wat het jarenlange onderzoek precies heeft gekost.