Grote opluchting: Westerdam mag aanmeren in Bangkok

Hun cruise begon op 1 februari in Hongkong, maar daarna werd de Westerdam geweigerd in de Filipijnen, Taiwan, Japan, Korea en Vietnam wegens gevaar op besmetting met het coronavirus.

Volgens rederij Holland America Line is mede door hulp van de Nederlandse en Amerikaanse regering een doorbraak geforceerd. „Niemand aan boord is ziek, dus het is wel frustrerend dat de Westerdam nergens terechtkon. We zijn heel blij dat het is opgelost”, zegt de Nederlandse HAL-directeur Nico Bleichrodt.

Passagiers Westerdam krijgen hun geld terug

Het hoofdkantoor van de HAL staat in Seattle, maar de Westerdam vaart onder Nederlandse vlag en is geregistreerd in Rotterdam. De gedupeerde cruisepassagiers krijgen hun volledige geld terug, omdat zij geen enkele stad konden bezoeken onderweg.

De stemming aan boord is volgens opvarende Hans Slingerland van Bemmelen toch redelijk goed, omdat het erop lijkt dat gasten en bemanning het virus bespaard is gebleven. „Ook is er voldoende brandstof, eten en drinken aan boord en zijn alle scheepsfaciliteiten open. We hoeven dus niet in onze hut te blijven.”