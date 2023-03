Premium Het beste van De Telegraaf

Liegen deed hij als premier, maar was het bewust? Boris Johnson op de pijnbank na Partygate: partijgenoten laten hem vallen

Door Joost van Mierlo Kopieer naar clipboard

De Britse premier Boris Johnson verkeert andermaal in zwaar weer. Ⓒ Getty Images

LONDEN - De voormalige Britse premier Boris Johnson vecht voor zijn politieke toekomst. Tijdens een bijna vier uur durende zitting probeerde hij een Kamercommissie te overtuigen dat hij nooit bewust had gelogen over feestjes in Downing Street. Het ging er verhit aan toe. „Dit is volstrekt onzinnig”, verklaarde Johnson tegen het einde van de zitting.