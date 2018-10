Ⓒ ANP

De Tweede Kamer wil een groot onderzoek naar de bevolkingsgroei. Mogelijk telt Nederland in 2060 zo’n twintig miljoen inwoners. Belangrijkste oorzaak: immigratie. Partijen vragen zich af of dat wel goed gaat. T. de Vries is stom verbaasd: ’regeren is toch vooruitzien’.